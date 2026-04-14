Политолог Самарин о ситуации в Иране: Следует ожидать дальнейшей эскалации конфликта

"Стороны изначально прибыли туда с предложениями и требованиями, которые взаимно исключают друг друга, - отметил он. - В американской логике иранская ядерная программа - это источник опасности, источник угрозы, источник нестабильности. А со стороны Ирана ядерная программа - это залог суверенитета, залог ненападения на Иран в будущем, залог стабильности в регионе".

Поэтому, по словам эксперта, конфликт этих интересов не оставляет никакого места для компромисса. "Это не тупик, просто для компромисса нет места, - обозначил Стив Самарин. - Ну и еще, конечно же, стоит отметить очень необычную ситуацию. Площадка для переговоров в Пакистане. Это достаточно редкое явление. И говорит это о том, что контакты между Ираном и Соединенными Штатами, несмотря на все заявления, очень ограничены и не слишком эффективны. Следует ожидать дальнейшей эскалации конфликта, который снова вернется в военную фазу".