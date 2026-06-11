Политолог Яцек: Наступил конец периоду безумной любви поляков к Украине

Наступил конец периоду безумной любви поляков к Украине, который начался в 2022 году, когда больше господствовали чувства, чем разум. И этот период безвозвратно закончился.

"Точкой невозврата стало решение Зеленского дать воинским частям звание героев УПА. А это по польским общественным интересам вообще недопустимо. Потому что опыт поляков показывает, что если та идеология будет развиваться у нашего ближнего соседа, она может закончиться тем, что случилось в 1943 году. Я имею в виду Волынскую резню", - пояснил эксперт.