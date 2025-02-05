Полиция Эстонии после двух поджогов взяла под усиленный контроль рестораны украинской кухни

Эстонской полиции пришлось взять под усиленный контроль после пожаров рестораны украинской кухни. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и местные СМИ.

Отмечается, что, несмотря на наличие признаков поджога в обоих случаях, правоохранительные органы пока не связывают эти события между собой.

В Эстонии за последнюю неделю произошли два пожара, затронувших украинские рестораны. 31 января неизвестные совершили поджог ресторана украинской кухни Slava Ukraina в Таллине. В МВД Эстонии отказались комментировать происшествие, так как "вопрос чувствительный и связанный с Украиной" и, возможно, преступление было совершено на почве ненависти.