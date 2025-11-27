Полиция Гонконга арестовала трех человек по делу о пожаре в ЖК

Продолжаются спасательные работы в Гонконге, где произошел пожар в жилых высотках. Как пишет Департамент пожарной охраны Гонконга, число погибших увеличилось до 44, еще 45 человек находятся в тяжелом состоянии. К инциденту и быстрому распространению пожара, говорят власти, привела халатность при возведении строительных лесов.

Пожар в Гонконге уже называют крупнейшим за последние десятилетия. Первые сообщения о возгорании начали появляться еще 26 ноября. Однако ближе к ночи инциденту был присвоен пятый, самый высокий класс опасности. Только ближе к утру 27 ноября пожарным удалось взять огонь под контроль.

Версий возможных причин пожара рассматривается множество. Однако очевидным катализатором стали строительные леса, здесь они из бамбука. Местные СМИ, ссылаясь на экспертов в области пожарной безопасности, также сообщают о том, что причиной быстрого распространения огня стало использование пенополистирола для герметизации окон.

Ли Джон, глава администрации Гонконга (Китай):

"Для тушения пожара и спасения заблокированных жителей пожарная служба мобилизовала более 140 пожарных машин и более 60 машин скорой помощи, а также более 800 пожарных и фельдшеров. Для оценки ситуации на месте бедствия также использовались беспилотники. Я поручил пожарной службе задействовать все необходимые ресурсы и силы для тушения пожара в кратчайшие сроки".

В жилом комплексе, где произошло возгорание, насчитывается около 2000 квартир и проживает примерно 4000 жителей. В общественных зданиях и местной школе уже готовы предоставить убежище для пострадавших.

"Мне удалось вовремя позвать членов моей семьи для эвакуации. Теперь я наблюдаю, доберется ли пламя до моего дома. Я чувствую себя совершенно беспомощным. Все члены моей семьи спаслись в самый последний момент. На этот раз пожарная сигнализация не сработала", - рассказал потерпевший.

