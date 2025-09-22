Полиция в Нидерландах застрелила подростка, подозреваемого в краже велосипеда

Полиция застрелила 15-летнего подростка, подозреваемого в краже фэтбайка (велосипеда на широких колесах) в городке Капелле-ан-ден-Эйссел под Роттердамом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости и телеканал RTL Nieuws.

Инцидент произошел днем 21 сентября в одном из ресторанов быстрого питания в присутствии большого количества людей, среди которых были дети. Обстоятельства произошедшего на данный момент не установлены.

По информации правоохранителей, у 15-летнего подростка, подозреваемого в краже фэтбайка, было с собой огнестрельное оружие, которым он угрожал. Несмотря на неоднократные требования стражей порядка бросить оружие и оставаться на месте, подросток проигнорировал их и попытался сбежать. После этого сотрудники полиции произвели несколько выстрелов.

Прокуратуре предстоит установить, является ли настоящим оружие, которое имел при себе застреленный подросток.

Кроме того, сообщается, что за ограбление фэтбайка были также задержаны два 15-летних подростка из Роттердама и Гауды. Они находятся под стражей.