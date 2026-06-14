Политтехнолог Жестовская: Тегеран не готов ответить на предложение США по меморандуму

Ожидания вокруг возможного подписания меморандума о взаимопонимании Тегерана с Вашингтоном 14 июня оказались преждевременными. В Иране дали понять, что переговорный процесс слишком сложен, чтобы подгонять его под чьи-либо политические или личные поводы.

"Безусловно, сегодняшний день, 14 июня, в качестве дня подписания меморандума, называл только Трамп. И все понимают, что он пытался приурочить этот информационный повод к своему дню рождения. Даже иранская сторона сказала, что они все-таки хотели бы более планомерно и более внимательно подойти к этому документу, а не бросать многолетние, не совсем успешные переговоры в топку праздничных трамповских гуляний".