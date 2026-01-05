Польша открыла для движения новый участок скоростной трассы S-19

На польской скоростной дороге до границы с Беларусью открыли для движения новый участок. Длина этого отрезка составляет 9,3 км.

Он тянется от развязки в Кузнице Белостоцкой до узла Сокулка-Пулноц. При этом строительство трассы S-19 в сторону Беларуси еще не завершено полностью, отмечают польские СМИ.