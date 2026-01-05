3.71 BYN
Польша открыла для движения новый участок скоростной трассы S-19
Автор:Редакция news.by
На польской скоростной дороге до границы с Беларусью открыли для движения новый участок. Длина этого отрезка составляет 9,3 км.
Он тянется от развязки в Кузнице Белостоцкой до узла Сокулка-Пулноц. При этом строительство трассы S-19 в сторону Беларуси еще не завершено полностью, отмечают польские СМИ.
В ближайшие месяцы планируют ввести в эксплуатацию участок трассы под названием DK-19 - от самого пограничного перехода до развязки в Кузнице. Протяженность этого участка - чуть более 5 км.