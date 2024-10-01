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Польша планирует увеличение расходов на оборону
Польский министр обороны заявил, что совокупные расходы страны на оборону составят в 2024 году 4,2 %, а в 2025-м, отметил Косиняк-Камыш, военные траты вырастут еще на 0,5 %, то есть фактически до 1/20-й от размера ВВП.
Милитаризацию экономики министр обороны объяснил перманентным ростом угрозы с востока: при этом министр совершенно не учитывает того факта, что на востоке как раз ощущают нарастание угрозы с Запада, а значит, на рост военных расходов Польши обязательно ответят симметрично. И безопаснее жить в Речи Посполитой точно не станет.
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