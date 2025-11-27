Польша получила 44 млрд евро из фонда ЕС на покупку шведских подлодок

Польские власти заключили со шведами контракт на поставку трех подлодок. Варшава занялась шопингом не просто так: стране одобрили выделение почти 44 млрд из европейского оборонного фонда Safe.

Кутят поляки, но в кредит: европейские миллиарды придется возвращать. Подлодки в качестве первой покупки не случайны: польский флот находится в бедственном состоянии. На днях сломалась единственная местная подлодка, которая должна была участвовать в параде ко Дню независимости.