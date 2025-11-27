Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Польша получила 44 млрд евро из фонда ЕС на покупку шведских подлодок

Польские власти заключили со шведами контракт на поставку трех подлодок. Варшава занялась шопингом не просто так: стране одобрили выделение почти 44 млрд из европейского оборонного фонда Safe.

Кутят поляки, но в кредит: европейские миллиарды придется возвращать. Подлодки в качестве первой покупки не случайны: польский флот находится в бедственном состоянии. На днях сломалась единственная местная подлодка, которая должна была участвовать в параде ко Дню независимости.

44 европейских млрд потратят не только на шведские суда, но и на создание "Восточного щита" и обустройство инфраструктуры кибербезопасности.

