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Польша требует от Киева переименовать подразделение ВСУ в честь "героев УПА"
Отношения между Киевом и Варшавой дают все более глубокую трещину на почве прославления Украиной нацистских пособников.
Министр обороны Польши на встрече с главой офиса Зеленского Будановым выдвинул требование: немедленно переименовать подразделение ВСУ, получившее имя "Героев УПА", обосновывая это тем, что память о жертвах Волынской резни не подлежит компромиссам.
А в сейме и вовсе призывают руководство Польши наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. По мнению зампреда польского парламента Згоржельского, Киев ведет себя чрезмерно напористо и необоснованно мнит себя региональным лидером, ущемляя интересы соседей.
Появление украинских агрохолдингов на общем рынке нанесет сильнейший удар по польскому сельскому хозяйству и уничтожит национальный экспорт.