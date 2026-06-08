Отношения между Киевом и Варшавой дают все более глубокую трещину на почве прославления Украиной нацистских пособников.

Министр обороны Польши на встрече с главой офиса Зеленского Будановым выдвинул требование: немедленно переименовать подразделение ВСУ, получившее имя "Героев УПА", обосновывая это тем, что память о жертвах Волынской резни не подлежит компромиссам.

А в сейме и вовсе призывают руководство Польши наложить вето на вступление Украины в Евросоюз. По мнению зампреда польского парламента Згоржельского, Киев ведет себя чрезмерно напористо и необоснованно мнит себя региональным лидером, ущемляя интересы соседей.