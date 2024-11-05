Польша установила 3,5 тыс. бетонных ежей на границе с Россией

3,5 тыс. бетонных ежей было установлено на границе Польши с Калининградской областью РФ на первом участке линии оборонительных укреплений "Восточный щит". Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, пишет ТАСС.

"Если я хорошо помню, только на этом участке [установили] 3,5 тыс. этих бетонных элементов", - сказал Туск в ходе посещения первого возведенного участка линии фортификаций на границе с Калининградской областью РФ в селе Домбрувка. Трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

Польский премьер добавил, что "твердую инфраструктуру" планируется установить на участке восточной границы протяженностью 300 км.

1 ноября Туск сообщил о начале строительства Польшей линии оборонительных укреплений на границе с РФ в рамках программы "Восточный щит". Польские власти объявили о проекте в начале мая. Стоимость работ составит 10 млрд злотых (около 2,5 млрд долларов), их окончание намечено на 2028 год. Вдоль восточной границы республики планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения.