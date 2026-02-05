Польские аграрии пригрозили главе Минсельхоза тракторной блокадой в случае отказа уйти в отставку

Фермеры из Открытого фермерского союза поставили ультиматум главе Минсельхоза Польши Стефану Краевскому: либо тот подает в отставку, либо фермеры встретят его тракторами.

Ранее недовольные аграрии приносили на встречи с министром клетку с чучелом свиньи, гроб, а во время протестов против соглашения с МЕРКОСУР Краевскому залили участок навозом.

Польские фермеры возмущены отсутствием диалога с профильным министром. Недовольство вызывает и принятие закона "Об активном фермере", который меняет систему прямых выплат.