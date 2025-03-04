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Полицейские в Польше задержали украинку, которая торговала человеческими органами
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В Польше полиция задержала украинку, которая занималась перепродажей человеческих органов. Об этом сообщает "Минск-Новости" со ссылкой на источник.
По информации польской прокуратуры, молодая женщина в течение примерно двух лет в ряде стран постсоветского пространства и на территории Таиланда занималась нелегальной покупкой человеческих почек для последующего сбыта на черном рынке. За это фигурантку по инициативе казахстанских властей разыскивала Международная организация уголовной полиции. В Казахстане участнице интернациональной преступной группы присудили 12 лет лишения свободы.
Иностранка под стражей; вероятно, в будущем ее экстрадируют.