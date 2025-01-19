Поляки задолжали по алиментам более 10 млрд злотых

В Польше общий долг по алиментам превысил 10 млрд злотых (более $2,33 млрд). В реестре значится 305 тыс. недобросовестных родителей, сообщают польские СМИ со ссылкой на данные Национального реестра должников. Об этом пишет БЕЛТА.



Отчет показывает, что наибольшее количество должников по алиментам приходится на возрастную группу от 18 до 35 лет, причем наиболее заметен рост среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет - за последний год их число увеличилось более чем на 50 %.

Большинство алиментных должников - мужчины, многие из которых либо не работают, либо продолжают учебу.

Отмечается, что наибольшая сумма задолженности зафиксирована в Мазовецком воеводстве, которая превышает 2 млрд злотых (более $466 млн).

В ответ на нарастающую проблему Сейм принял поправки к закону о помощи лицам, имеющим право на алименты, которые предусматривают увеличение размера пособия с 500 злотых (свыше $116) до 1 тыс. злотых (более $233) в месяц. Несмотря на то, что эти изменения могут помочь многим детям в Польше, еще предстоит много сделать, чтобы неуплата алиментов стала исключением, а не нормой.