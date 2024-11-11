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Попытка гражданской революции: студенты во Франции готовили теракты

Во Франции задержаны трое студентов, которые планировали совершить теракты. Молодые люди намеревались заложить бомбы в административных зданиях, например, в Главном управлении внутренней безопасности Франции.

Во время допроса выяснилось: студенты рассчитывали, что теракт "приведет к хаосу", позволит "собрать армию" и устроить гражданский конфликт в республике.

Для реализации плана молодые люди изготавливали самодельные взрывчатые устройства на основе знаний, полученных на уроках химии.

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