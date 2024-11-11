Попытка номер два - в Румынии назначили новую дату президентских выборов

Напомним, в начале декабря Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение отменить результаты первого тура президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джеорджеску. Независимого кандидата, неожиданно победившего в первом туре, обвинили в организации кампании в TikTok с помощью иностранного вмешательства. Однако позже выяснилось, что его деятельность финансировала одна из румынских партий.