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Попытка номер два - в Румынии назначили новую дату президентских выборов

В Румынии объявили дату повторных выборов президента - первый тур состоится 4 мая, второй - 18 мая.

Напомним, в начале декабря Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение отменить результаты первого тура президентских выборов из-за скандала вокруг кампании Келина Джеорджеску. Независимого кандидата, неожиданно победившего в первом туре, обвинили в организации кампании в TikTok с помощью иностранного вмешательства. Однако позже выяснилось, что его деятельность финансировала одна из румынских партий.

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