Попытка цветной революции? В Белграде протестующие блокировали крупную транспортную развязку

В Белграде массовые выступления с участием студентов и оппозиции. Активисты блокировали крупную транспортную развязку. Волна демонстраций идет с ноября - после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде - в результате обрушения козырька тогда погибли 15 человек.

Президент Сербии Вучич считает - протесты финансируются из-за рубежа, это попытка спровоцировать студентов и устроить цветную революцию. Пока, по его словам, выступления не проблема, однако наступит момент, когда власть вынуждена будет реагировать. Вучич также выразил готовность помиловать студентов и преподавателей, задержанных в ходе беспорядков.