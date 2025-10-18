Последствия шатдауна - миллионы американцев рискуют остаться голодными

Последствия шатдауна становятся все более ощутимыми для американцев: миллионы человек рискуют остаться без продовольственной помощи.

Как сообщает CNN, уже в ноябре около 42 млн граждан США могут лишиться талонов на питание, если конгресс не утвердит бюджет. Но последствия паралича госаппарата выходят далеко за рамки социальной сферы: Министерство энергетики сообщило о вынужденной отправке в неоплачиваемый отпуск не менее 80 % сотрудников, работающих над обновлением ядерного оружия.