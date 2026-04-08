Последствия топливного кризиса будут ощущаться еще многие месяцы

Цены на нефть после объявления перемирия США и Ирана снизились на 15 %. Котировки черного золота марки Brent установились на отметке в 92 доллара за баррель.

Биржи также встретили известие об остановке войны с оптимизмом. Нью-йоркской фондовый индекс S&P 500 вырос на 2,5 %, европейский Euro Stoxx 50 сразу на 5,5 %. Уверенный рост демонстрируют и азиатские фондовые рынки. Ощутимо подешевел на рынках также и газ: он торгуется по 530 долларов за 1 тыс. кубов, это на 15 % ниже, чем днем ранее.