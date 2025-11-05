3.68 BYN
Послы стран ЕС вновь обсуждали конфискацию российских денег
Автор:Редакция news.by
Послы стран Евросоюза в Брюсселе 5 ноября в очередной раз обсуждали предложения Еврокомиссии по вопросу конфискации в пользу Киева замороженных российских активов.
Бельгия и Франция категорически не дают согласия на фактическую кражу денег. Бельгийцы указывают, что даже в годы Второй мировой таких конфискаций враждующие стороны себе не позволяли. Однако у ЕС в ближайшие месяцы закончатся деньги на Украину.
В 2026-м Киеву необходимы, по украинским подсчетам, 360 млрд евро, и без конфискации российских активов европейцам придется тратить на войну собственные деньги.