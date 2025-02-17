Посольство Беларуси в Исламской Республике Пакистан передало подарки Президента

И что отрадно, наш промышленный потенциал, который в числе драйверов роста отечественной экономики, оценивают и ценят наши партнеры.

Минск и Исламабад укрепляют связи! Посольство Беларуси в Исламской Республике Пакистан передало в подарок от Президента - несколько единиц аграрной техники. Тракторы модели 1025 - первые на пакистанской земле. И по оценкам местных специалистов, они могут стать настоящим прорывом для рынка. О мероприятии и не только из Исламабада - наш обозреватель Алексей Волков.

Завод Heavy Industry Taxila - живое воплощение знаменитой фразы «Перекуем мечи на орала». Раньше здесь собирали танки и другую военную технику. Сегодня здесь встречают белорусские тракторы и говорят о созидании в аграрной сфере.

"Не все пакистанцы знают страну Беларусь", но трактор с этим названием – каждый. Позитивный настрой, улыбки и сентиментальные ролики – это точно про дружбу.

Под знойным солнцем Пакистана - а в Таксиле плюс 21 - белорусских два трактора модели МТЗ 1025 блестят во всех смыслах. Больше 100 лошадиных сил - новация для пакистанских фермеров.

"Мы запустили инициативу «Зеленый Пакистан» - масштабный аграрный проект, и нам нужны тракторы большой мощности. И белорусские тракторы могут сослужить нам хорошую службу и будут удобными для водителей. Я верю, что эти тракторы – переломный момент для аграрного сектора Пакистана, и мы очень благодарны руководству Беларуси и Президенту. Уверены, нас ждут годы плодотворного сотрудничества" - заявил Шахид Назир, гендиректор компании Green Pakistan Initiative.

Хорошо, когда слова подкрепляются делом - что нам продемонстрировал один из пакистанских товарищей, устроив тест-драйв.

Инициатива "Зеленый Пакистан" - амбициозный проект местных властей, направленный на революционное развитие "аграрки", такое сельское хозяйство 2.0. Одна из ключевых миссий – продовольственная безопасность Пакистана.

"Три дня, поменявшие в отношениях Минска и Исламабада многое – 25 ноября в Пакистан прибывает с официальным визитом Президент Беларуси. Александр Лукашенко и премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф начали договариваться уже у трапа самолета, и становится окончательно понятно – у нас все более чем серьезно».

Визит Александра Лукашенко буквально прошел под лозунгом «запретных тем нет». Конечно, особое внимание - глобальной безопасности. «В мире сегодня происходят страшные перемены, которых не было несколько последних веков. Мир очень турбулентен, изменения каждый день. И в это сложное время выживут только те страны, которые будут едины, и народы этих стран будут переживать за будущее своей страны и своего государства", - заявил Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь.

Александр Лукашенко тему продолжил, обрисовав свое видение геополитической перестройки мира.

Визит Александра Лукашенко буквально прошел под лозунгом «запретных тем нет». Конечно, особое внимание - глобальной безопасности.