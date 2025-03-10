3.57 BYN
3.21 BYN
3.49 BYN
Потребуется нечто большее - Трамп не возобновит помощь Украине после сделки о ресурсах - CBS
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/532e3963-8621-4a67-896c-6f0592327fca/conversions/446fff67-d7a9-4cc5-b6ab-90880558dbe4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/532e3963-8621-4a67-896c-6f0592327fca/conversions/446fff67-d7a9-4cc5-b6ab-90880558dbe4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/532e3963-8621-4a67-896c-6f0592327fca/conversions/446fff67-d7a9-4cc5-b6ab-90880558dbe4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/532e3963-8621-4a67-896c-6f0592327fca/conversions/446fff67-d7a9-4cc5-b6ab-90880558dbe4-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byСМИ: Нет признаков того, что США возобновят военную помощь Украине после сделки
Признаков того, что США возобновят военную помощь Киеву в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам, нет, американскому лидеру Дональду Трампу, возможно, потребуется нечто большее, сообщает телеканал CBS со ссылкой на дипломатические источники.
"Дипломатические источники сообщили..., что нет никаких признаков того, что помощь США будет возобновлена", - говорится в сообщении телеканала.
По мнению CBS, Трамп, возможно, захочет чего-то большего, чем соглашение по ресурсам, чтобы восстановить военную и разведывательную поддержку. При этом, как отмечает телеканал, его конкретные условия возобновления помощи остаются неясными.
Фото АП