Потребуется нечто большее - Трамп не возобновит помощь Украине после сделки о ресурсах - CBS

Признаков того, что США возобновят военную помощь Киеву в случае подписания соглашения по редкоземельным металлам, нет, американскому лидеру Дональду Трампу, возможно, потребуется нечто большее, сообщает телеканал CBS со ссылкой на дипломатические источники.

"Дипломатические источники сообщили..., что нет никаких признаков того, что помощь США будет возобновлена", - говорится в сообщении телеканала.

По мнению CBS, Трамп, возможно, захочет чего-то большего, чем соглашение по ресурсам, чтобы восстановить военную и разведывательную поддержку. При этом, как отмечает телеканал, его конкретные условия возобновления помощи остаются неясными.