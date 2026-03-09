Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Пожар уничтожил историческое здание в Шотландии

Очередное доказательства вреда вейпов: из-за возгорания в магазине электронных сигарет в шотландском Глазго практически уничтожено историческое здание Форсайт-Хаус, построенное в викторианскую эпоху.

Огонь быстро охватил строение, вызвав обрушение купола, а затем перебросился на соседнюю Гордон-стрит, которая находится вблизи Центрального вокзала. В итоге пламя уничтожило несколько зданий.

Людей с вокзала и из ближайшей гостиницы эвакуировали, о жертвах информации нет. Движение всех поездов остановлено.

