Пожар уничтожил историческое здание в Шотландии
Автор:Редакция news.by
Очередное доказательства вреда вейпов: из-за возгорания в магазине электронных сигарет в шотландском Глазго практически уничтожено историческое здание Форсайт-Хаус, построенное в викторианскую эпоху.
Огонь быстро охватил строение, вызвав обрушение купола, а затем перебросился на соседнюю Гордон-стрит, которая находится вблизи Центрального вокзала. В итоге пламя уничтожило несколько зданий.
Людей с вокзала и из ближайшей гостиницы эвакуировали, о жертвах информации нет. Движение всех поездов остановлено.