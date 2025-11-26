Пожар в высотном комплексе Гонконга унес жизни 12 человек

Масштабное ЧП в Гонконге - там сильнейший за 17 лет пожар. Огнем охвачено сразу несколько высоток. Район окутан дымом. На месте работают десятки пожарных расчетов и машин скорой помощи.



Власти присвоили ЧП пятый, самый высокий уровень тревоги. При этом пламя перекидывается на другие здания комплекса, в котором проживают около 4 тыс. человек.



Большинство жителей комплекса выведены из горящих строений. 16 человек госпитализированы, 12 погибли. По предварительным данным, искра вспыхнула в местном караоке-баре.