Правительство Венгрии выступает против поспешного приема Украины в ЕС

Лидеры ЕС готовятся к продолжению войны в Украине и надеются, что прием этой страны в сообщество поможет ей выйти победителем в конфликте с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Глава венгерского правительства отметил, что подобные замыслы будут разрушительными как для Киева, так и для Брюсселя.

"Европа находится в состоянии войны и, очевидно, готовится к продолжению конфликта. Они говорят, что Украина может выиграть войну, а членство в Европейском союзе поможет ей достичь этой цели. Это худшая из всех возможных идей. Украина не сможет выиграть эту войну", - подчеркнул Виктор Орбан.

При этом политик в очередной раз подтвердил, что его правительство выступает против поспешного приема Украины в Евросоюз. По его словам, это создаст серьезные риски в области безопасности, экономики и общественного порядка, в том числе и для Венгрии.