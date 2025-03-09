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Предупреждение Фицо: НАТО может развалиться в течение недели
НАТО может развалиться в течение недели при определенных условиях, уверен словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, это произойдет, как только Штаты откажутся от финансирования Североатлантического альянса и присутствия в Европе.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"НАТО может распасться в течение недели. Если говорить прямо: США скажут, что больше не будут финансировать НАТО, затем заявят, что их больше не будет в Европе. В таком случае должна появиться новая система безопасности, она просто будет называться иначе. Это уже будет не НАТО, а что-то другое. Возможно, некоторые страны подумают о нейтралитете. Есть вероятность распада существующих международных структур, и я говорю не только о НАТО, но и о ЕС и других организациях, действительно велика. Нам нужно что-то делать с ООН. Если не расширить состав Совета Безопасности, если он не получит больше полномочий, этот проект также утратит свое значение".
Как отмечалось ранее, политические взгляды Фицо резко отличаются от общеевропейских. Прекращение военной и финансовой помощи Украине со стороны Словацкой Республики служит прямым доказательством его принципиальной позиции.