Предупреждение Фицо: НАТО может развалиться в течение недели

"НАТО может распасться в течение недели. Если говорить прямо: США скажут, что больше не будут финансировать НАТО, затем заявят, что их больше не будет в Европе. В таком случае должна появиться новая система безопасности, она просто будет называться иначе. Это уже будет не НАТО, а что-то другое. Возможно, некоторые страны подумают о нейтралитете. Есть вероятность распада существующих международных структур, и я говорю не только о НАТО, но и о ЕС и других организациях, действительно велика. Нам нужно что-то делать с ООН. Если не расширить состав Совета Безопасности, если он не получит больше полномочий, этот проект также утратит свое значение".