Премьер-министр Италии вдохновилась победой Трампа и задумала "революцию" в ЕС

Премьер-министр Италии призвала реформировать устройство ЕС. Итальянский премьер вдохновилась победой Трампа и задумала "революцию" в ЕС. Мелони разошлась не на шутку. Она заявила, что Рим когда-то был центром всего мира, и призвала сделать его опять таковым. Минимум, на что она согласна, - это столица ЕС.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:

"Столица Италии - Рим! И я скажу вам больше: Рим должен быть столицей ЕС! И я хочу обратиться с этим требованием в Европарламент, потому что столица ЕС не может быть местом для размещения офисов, она должна быть местом, которое лучше всего представляет тысячелетнюю идентичность".