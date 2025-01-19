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Премьер-министр Италии вдохновилась победой Трампа и задумала "революцию" в ЕС

Премьер-министр Италии призвала реформировать устройство ЕС. Итальянский премьер вдохновилась победой Трампа и задумала "революцию" в ЕС. Мелони разошлась не на шутку. Она заявила, что Рим когда-то был центром всего мира, и призвала сделать его опять таковым. Минимум, на что она согласна, - это столица ЕС.

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Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:

"Столица Италии - Рим! И я скажу вам больше: Рим должен быть столицей ЕС! И я хочу обратиться с этим требованием в Европарламент, потому что столица ЕС не может быть местом для размещения офисов, она должна быть местом, которое лучше всего представляет тысячелетнюю идентичность".

Впрочем, возросшие аппетиты итальянцев объясняются просто. Во-первых, Мелони - давняя соратница, почти подруга нового президента США, что дает ей определенные козыри. А во-вторых, Рим выходит из тени на фоне тяжелейшего экономического упадка и деиндустриализации бывшего лидера ЕС - Германии.

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