Неожиданно, но и европейские союзники, как заявил британский премьер, решили больше не вносить раздор и работать с существующим планом США, однако в нем есть ряд пунктов, которые в Лондоне и Брюсселе хотели бы изменить. Правда, как-то на этом фоне все снова забыли, что решающее слово все равно будет за Москвой.

"План не был официально предъявлен. То есть это все чьи-то сливы или публикации в каких-то изданиях. Но даже если его принимать всерьез, то он ничего принципиально для России не меняет. Украину якобы не берут в НАТО. Так ее и так сейчас не берут, а снабжают лучше, чем любую другую натовскую страну. Киев якобы никуда не присоединяется. Так ему и так никто сейчас не дает присоединяться. Линия фронта замораживается, России тоже. Зачем это надо, если Россия постоянно продвигается и освобождает свои конституционные территории? И получается, что для России здесь нет совершенно никаких плюсов. И точно так же для глобалистов нет никаких плюсов, потому что им нужна война и поражение России. Единственное, что, возможно, их заинтересует, это какая-то пауза в боевых действиях, чтобы лучше накачать киевский режим оружием, согнать беженцев из Европы", - отметил доцент государственного университета "Дубна" Константин Шадров.