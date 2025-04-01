Президент Финляндии заявил, что Европа обсуждает возобновление контактов с Россией

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Президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Европа начала обсуждать возобновление контактов с Россией, сообщает ТАСС.

По словам Стубба, обсуждение началось во время саммита по Украине, который состоялся на прошлой неделе в Париже. "Мы сошлись во мнении, что контакт в какой-то момент состоится, но его необходимо согласовать. Я пока не могу назвать конкретную дату. Посмотрим, как это удастся скоординировать и кто будет осуществлять этот контакт", - сказал он.

Президент Финляндии отметил, что необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Москвой на политическом уровне. При этом он не уточнил, когда именно это может произойти. Стубб напомнил, что "Россия есть и всегда будет соседом Финляндии". Перспективы отношений с Россией зависят от прекращения конфликта в Украине и развития дискуссий о восстановлении отношений в целом.

Ранее финский президент встретился с американским лидером Дональдом Трампом во Флориде, где они обсудили двусторонние отношения в ходе совместной игры в гольф.