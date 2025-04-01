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Президент Финляндии заявил, что Европа обсуждает возобновление контактов с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Европа начала обсуждать возобновление контактов с Россией, сообщает ТАСС.
По словам Стубба, обсуждение началось во время саммита по Украине, который состоялся на прошлой неделе в Париже. "Мы сошлись во мнении, что контакт в какой-то момент состоится, но его необходимо согласовать. Я пока не могу назвать конкретную дату. Посмотрим, как это удастся скоординировать и кто будет осуществлять этот контакт", - сказал он.
Президент Финляндии отметил, что необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Москвой на политическом уровне. При этом он не уточнил, когда именно это может произойти. Стубб напомнил, что "Россия есть и всегда будет соседом Финляндии". Перспективы отношений с Россией зависят от прекращения конфликта в Украине и развития дискуссий о восстановлении отношений в целом.
Ранее финский президент встретился с американским лидером Дональдом Трампом во Флориде, где они обсудили двусторонние отношения в ходе совместной игры в гольф.
18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в Украине, условия для недопущения эскалации и ряд международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер согласился с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта в Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Согласно сообщению Белого дома, стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима "прекращения огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире". Ключевым условием для работы по разрешению конфликта должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, подчеркнули в Кремле.