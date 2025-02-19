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Президент Франции готов провести переговоры с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС.
"Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации в Украине", - сказал Макрон в интервью французской региональной прессе, опубликованном в газете La Depeche.