Президент Грузии в связи с праздником Крещения помиловал 613 заключенных

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Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили впервые помиловал заключенных, освободив от исполнения наказания 613 человек, пишет ТАСС.
"Президент Грузии Михаил Кавелашвили в связи с праздником Крещения помиловал 613 лиц. Использование президентом Грузии данных ему конституцией эксклюзивных полномочий основывается на принципе гуманизма и государственных интересах", - говорится в сообщении Кавелашвили в Facebook.
Как отмечается, помилованные "вернулись в свои семьи и вновь будут полноценными членами общества".
В парламенте Грузии 29 декабря состоялась инаугурация шестого президента Михаила Кавелашвили. Он был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков. Это были первые непрямые выборы президента Грузии. Помилование заключенных является одной из немногих прерогатив президента Грузии согласно конституции.