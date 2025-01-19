Президент Грузии в связи с праздником Крещения помиловал 613 заключенных

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили впервые помиловал заключенных, освободив от исполнения наказания 613 человек, пишет ТАСС.



"Президент Грузии Михаил Кавелашвили в связи с праздником Крещения помиловал 613 лиц. Использование президентом Грузии данных ему конституцией эксклюзивных полномочий основывается на принципе гуманизма и государственных интересах", - говорится в сообщении Кавелашвили в Facebook.

Как отмечается, помилованные "вернулись в свои семьи и вновь будут полноценными членами общества".