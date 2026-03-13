Президент Ливана предложил Израилю перемирие на один месяц

Перемирие на один месяц - с таким предложением президент Ливана обратился к Израилю. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Бейруте сообщает местная газета. Журналисты уточняют, что свое мирное предложение глава республики передал через посла США в Ливане.

Отмечается, что прекращение огня необходимо, чтобы ливанская армия смогла завершить одобренный правительством план по изъятию оружия у всех незаконных военизированных формирований. В условиях военных действий провести такую операцию невозможно, подчеркнул ливанский лидер.

В миреБлижний Восток

