Президент Ливана предложил Израилю перемирие на один месяц
Автор:Редакция news.by
Перемирие на один месяц - с таким предложением президент Ливана обратился к Израилю. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Бейруте сообщает местная газета. Журналисты уточняют, что свое мирное предложение глава республики передал через посла США в Ливане.
Отмечается, что прекращение огня необходимо, чтобы ливанская армия смогла завершить одобренный правительством план по изъятию оружия у всех незаконных военизированных формирований. В условиях военных действий провести такую операцию невозможно, подчеркнул ливанский лидер.