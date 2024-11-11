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Президент России встретился в Кремле с премьер-министром Словакии

Здравый смысл и конкретные стратегические шаги. Премьер-министр Словакии встретился в Москве с президентом России.

Несмотря на то, что диалог проходил за закрытыми дверями и не было заявлений для прессы, Роберт Фицо рассказал о своем визите в социальных сетях.

По словам политика, встреча в Кремле стала ответом на деструктивную позицию Киева, который намерен остановить транзит российского газа с 1 января.

Фицо отметил - такие действия наносят финансовый ущерб Словакии и ставят под угрозу производство электроэнергии. Он также добавил, что Владимир Путин подтвердил готовность России продолжать поставки газа Западу и Словакии, но это почти невозможно из-за позиции Зеленского.

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