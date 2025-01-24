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Президент Румынии собирается уйти в отставку 12 февраля
Президент Румынии Клаус Йоханнис уйдет в отставку 12 февраля. Это следовало из его заявления, которое транслировалось основными румынскими СМИ, сообщает ТАСС.
"Сегодня в парламенте Румынии инициирована процедура отстранения президента от должности, - сообщил он, назвав этот процесс необоснованным. - Через несколько дней парламент Румынии проголосует за мою отставку, и Румыния окажется в состоянии кризиса, потому что начнется референдум об отставке президента".
Йоханнис заявил, что в румынском обществе произойдет раскол, а за границей никто не поймет, зачем предпринят этот демарш, если уже ведется подготовка к президентским выборам.
"Над нами все будут смеяться", - считает он. "Чтобы избавить Румынию и румынских граждан от этого кризиса, от такого бесполезного и негативного развития событий, я ухожу в отставку с поста президента, - сказал Йоханнис. - Я оставлю должность послезавтра, 12 февраля".