Президент Румынии собирается уйти в отставку 12 февраля

Президент Румынии Клаус Йоханнис уйдет в отставку 12 февраля. Это следовало из его заявления, которое транслировалось основными румынскими СМИ, сообщает ТАСС.

"Сегодня в парламенте Румынии инициирована процедура отстранения президента от должности, - сообщил он, назвав этот процесс необоснованным. - Через несколько дней парламент Румынии проголосует за мою отставку, и Румыния окажется в состоянии кризиса, потому что начнется референдум об отставке президента".

Йоханнис заявил, что в румынском обществе произойдет раскол, а за границей никто не поймет, зачем предпринят этот демарш, если уже ведется подготовка к президентским выборам.