Президент Сербии прервал поездку в США из-за плохого самочувствия

По сведениям телеканала, президента госпитализировали в военно-медицинскую академию. Тут его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич.

Александр Вучич ранее сообщал, что планировал встретиться с американским лидером Дональдом Трампом во время визита во Флориду. Президент Сербии успел встретиться несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. После его самочувствие ухудшилось, и после консультации с медиками было принято решение возвращаться в Сербию.