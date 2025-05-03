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Президент Сербии прервал поездку в США из-за плохого самочувствия
Президент Сербии прервал поездку в США из-за плохого самочувствияnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd06daa5-505c-47ed-bf64-1f89df3a2a9c/conversions/2643f942-4bae-48c8-ae47-ec8e87b6a915-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd06daa5-505c-47ed-bf64-1f89df3a2a9c/conversions/2643f942-4bae-48c8-ae47-ec8e87b6a915-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd06daa5-505c-47ed-bf64-1f89df3a2a9c/conversions/2643f942-4bae-48c8-ae47-ec8e87b6a915-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd06daa5-505c-47ed-bf64-1f89df3a2a9c/conversions/2643f942-4bae-48c8-ae47-ec8e87b6a915-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Сербии Александр Вучич прервал поездку в США из-за плохого самочувствия. Политик госпитализирован, пишет РИА Новости со ссылкой на РТС.
По сведениям телеканала, президента госпитализировали в военно-медицинскую академию. Тут его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич.
Александр Вучич ранее сообщал, что планировал встретиться с американским лидером Дональдом Трампом во время визита во Флориду. Президент Сербии успел встретиться несколькими конгрессменами и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. После его самочувствие ухудшилось, и после консультации с медиками было принято решение возвращаться в Сербию.
Администрация президента Сербии пока не выступила с официальным заявлением.
Фото ТАСС