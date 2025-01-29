Президент США шокировал Евросоюз своими планами захватить Гренландию

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Возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало для ЕС серьезным испытанием, а заявление американского президента о необходимости присоединить Гренландию к США шокировало лидеров объединения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на европейское издание Politico.

"Ситуация действительно серьезная, и все думают, что реакция Европы до сих пор не вызывала особого доверия. Мы отошли от шока и отрицания, теперь мы меняем тактику", - сказал в беседе с изданием европейский дипломат. По его информации, 3 февраля лидеры стран ЕС и британский премьер-министр Кир Стармер соберутся в Брюсселе на неформальной встрече для обсуждения планов Трампа в отношении арктического острова.

По мнению Politico, "Европа и Великобритания до сих пор игнорировали шумиху" вокруг заявлений нового президента США о Гренландии, так как ждали практических шагов с его стороны. Но "в Гренландии, которая обладает огромными запасами полезных ископаемых и занимает стратегическое положение в Арктике, считают, что выжидательный подход ЕС в отношении откровенных претензий США на эту территорию исчерпывает себя".

28 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Берлин, Париж и Брюссель, где встретилась с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Целью ее поездки было обсуждение "вопросов европейского единства". Ранее глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер высказался за размещение европейских военных в Гренландии, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро поддержал эту идею.

7 января избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Как и тогда, датские и гренландские власти отвергли эту идею.