При крушении военного вертолета в столице Сомали погибли по меньшей мере три человека

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Вертолет, входящий в состав миротворческих сил Африканского союза, потерпел крушение в столице Сомали. Об этом сообщил представитель аэропорта Могадишо Артан Мохамед, сообщает ТАСС.

При крушении военного вертолета погибли по меньшей мере три человека. Представитель аэропорта уточнил, что всего на борту находились восемь человек. После падения воздушное судно загорелось.

"Пока есть данные о трех погибших, однако вертолет продолжает гореть и окончательное число пострадавших поступит после того, как пожар будет потушен", - отметил он.