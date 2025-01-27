При взрыве в Пакистане погибли 6 человек и 33 пострадали

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В пакистанском городе Мултан взорвалась автоцистерна со сжиженным газом, погибли по меньшей мере шесть человек, среди них девочка и две женщины, еще 33 человека получили ранения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Geo TV.
По данным телеканала, 13 человек находятся в критическом состоянии.
Трагедия произошла сегодня утром. Причиной стала утечка газа из одного из клапанов автоцистерны, припаркованной в городском промышленном районе. Взрыв спровоцировал сильный пожар, а обломки транспортного средства упали на близлежащие жилые здания. Сообщается, что в районе взрыва не менее 20 домов были полностью разрушены, а 70 получили частичные повреждения.
Окружной офицер по чрезвычайным ситуациям подтвердил, что в больнице, где пострадавшие получают лечение, объявлено чрезвычайное положение. В целях обеспечения безопасности в прилегающих районах продолжаются поисковые работы. В качестве меры предосторожности в районе, где произошел взрыв, приостановлена подача электроэнергии и газа.
Позже полиция сообщила, что место инцидента было идентифицировано как незаконный склад для заправки сжиженным газом, и взрыв произошел именно во время заправки автоцистерны. В ведомстве отметили, что голубое топливо перекачивалось из большого газового заправщика в меньшие, а также в баллоны на месте.