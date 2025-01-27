При взрыве в Пакистане погибли 6 человек и 33 пострадали

В пакистанском городе Мултан взорвалась автоцистерна со сжиженным газом, погибли по меньшей мере шесть человек, среди них девочка и две женщины, еще 33 человека получили ранения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Geo TV.

По данным телеканала, 13 человек находятся в критическом состоянии.

Трагедия произошла сегодня утром. Причиной стала утечка газа из одного из клапанов автоцистерны, припаркованной в городском промышленном районе. Взрыв спровоцировал сильный пожар, а обломки транспортного средства упали на близлежащие жилые здания. Сообщается, что в районе взрыва не менее 20 домов были полностью разрушены, а 70 получили частичные повреждения.

Окружной офицер по чрезвычайным ситуациям подтвердил, что в больнице, где пострадавшие получают лечение, объявлено чрезвычайное положение. В целях обеспечения безопасности в прилегающих районах продолжаются поисковые работы. В качестве меры предосторожности в районе, где произошел взрыв, приостановлена подача электроэнергии и газа.