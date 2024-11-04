Прибалтийское вымирание: в Латвии число новорожденных за 9 месяцев впервые не достигло 10 тыс.

В Латвии за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 9716 новорожденных, что на 1419 младенцев меньше, чем за тот же период 2023 года.

В Центральном статистическом управлении отметили, что впервые число родившихся в стране за 9 месяцев не достигло 10 тыс. А всего за 5 лет рождаемость уменьшилась почти на 23 %.