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Прибалтийское вымирание: в Латвии число новорожденных за 9 месяцев впервые не достигло 10 тыс.

В Латвии за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 9716 новорожденных, что на 1419 младенцев меньше, чем за тот же период 2023 года.

В Центральном статистическом управлении отметили, что впервые число родившихся в стране за 9 месяцев не достигло 10 тыс. А всего за 5 лет рождаемость уменьшилась почти на 23 %.

Впрочем, нашли в неутешительных данных и повод для позитива: за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 19,5 тыс. смертей, что на 5 % меньше, чем за 9 месяцев 2023 года.

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