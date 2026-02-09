3.73 BYN
Призерам Олимпиады-2026 выдают низкокачественные медали
Автор:Редакция news.by
Оргкомитет зимней Олимпиады в Италии начал проверку причин повреждений олимпийских медалей после жалоб спортсменов. Об этом сообщил операционный директор Игр.
Тем временем по социальным сетям сейчас гуляет ролик, как немецкие биатлонисты чуть не лишились своей бронзы - порвалась лента. Спортсмены говорят, что подобное омрачает торжественный момент их побед.
Зимняя Олимпиада в Италии продолжает обрастать скандалами. Так сборная Израиля по бобслею стала жертвой кражи. Пока спортсмены были на тренировке - у них похитили личные вещи, паспорта и даже оборудование. После кражи представители сборной объявили сбор пожертвований для покрытия расходов.