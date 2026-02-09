Призерам Олимпиады-2026 выдают низкокачественные медали

Оргкомитет зимней Олимпиады в Италии начал проверку причин повреждений олимпийских медалей после жалоб спортсменов. Об этом сообщил операционный директор Игр.

Тем временем по социальным сетям сейчас гуляет ролик, как немецкие биатлонисты чуть не лишились своей бронзы - порвалась лента. Спортсмены говорят, что подобное омрачает торжественный момент их побед.