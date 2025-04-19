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Проблема нехватки еды в Газе усугубилась из-за закрытия Израилем пограничных переходов

В секторе Газа усугубляется гуманитарный кризис. Согласно данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 2 млн человек живут без источника пропитания и полностью зависят от гуманитарной помощи, однако в анклаве отмечается резкое сокращение запасов продовольствия и острая нехватка ресурсов.

Критическая ситуация усугубляется закрытием Израилем пограничных переходов, это препятствует доставке жизненно важных продуктов.

сектор ГазаИзраиль