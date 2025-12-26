Продолжаются переговоры между Москвой и Вашингтоном об урегулировании украинского кризиса

Переговоры между Москвой и Вашингтоном об урегулировании украинского кризиса продолжаются. Состоялись новые телефонные контакты. О них сообщил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог будет продолжен.

Стало известно и о возможной встрече в ближайшее время президента США Трампа с Зеленским. Переговоры могут состояться 28 декабря.

Сообщается также, что Вашингтон готов ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Сенате. План из 20 пунктов обсуждался ранее на переговорах украинской делегации в США.