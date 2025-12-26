3.71 BYN
Продолжаются переговоры между Москвой и Вашингтоном об урегулировании украинского кризиса
Автор:Редакция news.by
Переговоры между Москвой и Вашингтоном об урегулировании украинского кризиса продолжаются. Состоялись новые телефонные контакты. О них сообщил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог будет продолжен.
Стало известно и о возможной встрече в ближайшее время президента США Трампа с Зеленским. Переговоры могут состояться 28 декабря.
Сообщается также, что Вашингтон готов ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Сенате. План из 20 пунктов обсуждался ранее на переговорах украинской делегации в США.
Зеленский утверждает, что в него включен вопрос проведения референдума о территориальных уступках Киева. По его словам, уже существуют законодательные инициативы о проведении и выборов, и референдума.