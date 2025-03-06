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"Просто теряется в Украине" - Фицо заявил о краже половины средств, отправленных Киеву от Евросоюза
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о краже половины выделенных Украине от Евросоюза (ЕС) средств . Об этом он сказал на заседании комитета по европейским делам перед поездкой в Брюссель, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на газету "Известия".
"Половина денег украдена. Мы будем в Европейском совете снова открывать тему коррупции в Украине, ведь мы вливаем деньги, ЕС вливает деньги, а огромная их часть просто теряется в Украине", - заявил Фицо.
Кроме того, Фицо добавил, что Братислава не поддержит инициативу Еврокомиссии о выделении из своего бюджета средств для помощи Киеву. По его словам, решения о финансовой поддержке украинской стороны должны приниматься самостоятельно и основываться на двусторонних соглашениях с Украиной.
"Я не могу себе представить, чтобы мы, когда сами страдаем от консолидации бюджета, дали четверть миллиарда на Украину для военных расходов, а с этого еще половина будет украдена, для этого нет никаких причин", - добавил словацкий премьер.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят выделить еще от 20 до 40 млрд евро и "невообразимое" количество оружия Украине. По его словам, Венгрия будет голосовать против подобных мер, так как они препятствуют переговорам России и США.