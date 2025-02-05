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Протесты в Брюсселе - сотрудники заводов требуют поддержки рабочих мест от ЕС
Глобальный профсоюз, представляющий работников из разных стран, организовал демонстрацию в Брюсселе возле комплекса зданий Евросоюза, требуя поддержки рабочих мест в промышленности. Ведь в Европе за последние годы из-за закрытия предприятий сотни тысяч людей остались без работы.
Также протестующие добиваются масштабных инвестиций для решения проблем изменения климата и цифровизации.
Европейские эксперты уже говорят о кризисе промышленности в масштабах континента из-за отказа от дешевых энергоносителей и не оправдавшем себя "зеленом переходе". Аналитики не исключают и вероятности торговой войны с новой администрацией США. Так что требования трудящихся гарантировать рабочие места и обеспечить рост экономики вполне оправданы.