Протесты в Брюсселе - сотрудники заводов требуют поддержки рабочих мест от ЕС

Глобальный профсоюз, представляющий работников из разных стран, организовал демонстрацию в Брюсселе возле комплекса зданий Евросоюза, требуя поддержки рабочих мест в промышленности. Ведь в Европе за последние годы из-за закрытия предприятий сотни тысяч людей остались без работы.

Европейские эксперты уже говорят о кризисе промышленности в масштабах континента из-за отказа от дешевых энергоносителей и не оправдавшем себя "зеленом переходе". Аналитики не исключают и вероятности торговой войны с новой администрацией США. Так что требования трудящихся гарантировать рабочие места и обеспечить рост экономики вполне оправданы.