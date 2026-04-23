Пустые баки авто и очереди на заправках: в ЕС выросли цены на топливо

Пустые баки авто, очереди на заправках и огромные траты граждан - такова картина жизни в ЕС. Цены на европейских АЗС демонстрируют рекордный рост с 2022 года. Пока чиновники в Брюсселе рапортуют об "энергонезависимости", европейцы оплачивают эти политические амбиции из своего кармана.

В марте 2026-го средняя цена на дизель в Евросоюзе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года взлетела на 19,8 %. В антилидерах Чехия и Швеция: плюс 27,6 %. Прочно закрепились на верхних позициях антирейтинга также Эстония и Латвия. Там рост цен на топливо превысил 25 %. Оставшись без российских ресурсов и столкнувшись с перебоями из-за ближневосточного конфликта, экономики этих стран оказались самыми уязвимыми перед лицом энергетического шторма.

При этом бензин, по данным Евростата, подорожал в ЕС в среднем на 9,4 %. Наибольший рост зафиксирован в Бельгии и Швеции: плюс 15 %. В Австрии, Чехии, Литве и Эстонии цены на горючее выросли более чем на 15 %. Дорогой бензин сделал логистику "золотой". Нефтехимия, строительство, транспорт - отрасли замирают одна за другой, не в силах оплачивать топливные счета.