Путин об "Орешнике": Возможности его сбить ни у кого нет, но можно провести эксперимент

19 декабря внимание всех мировых СМИ приковано к Москве. Владимир Путин проводит прямую линию и подводит итоги года.

Не обошлось без вопроса о нашумевшей баллистической ракете средней дальности "Орешник". Президент России заверил, что возможности его сбить ни у кого нет, но можно провести эксперимент.

Владимир Путин, Президент России:

"Если те эксперты западные так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и США, кто им платит за их анализ, произвести некоторый такой технологический эксперимент. Скажем, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?"

Особое внимание Президент России уделил обновленной ядерной доктрине. Владимир Путин напомнил, что одним из четырех важных компонентов изменений, внесенных в документ, является обеспечение безопасности Беларуси.

Владимир Путин, Президент России:

"Если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства - для Беларуси, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России. И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Это мы делаем по согласованию с белорусским руководством, по согласованию с Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. И я думаю, это очень важная компонента обновленной ядерной стратегии Российской Федерации".