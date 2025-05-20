Путин подтвердил Трампу нацеленность на справедливое урегулирование в Украине - заявил Лавров

Лавров напомнил о твердой позиции России насчет "справедливого урегулирования украинского кризиса, возникшего по вине Запада". "Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Путин заявил, что его телефонный разговор с Трампом длился более двух часов и был содержательным и откровенным. Этот телефонный разговор двух лидеров стал третьим с начала года. По словам президента РФ, Трамп в разговоре подчеркнул, что Россия поддерживает мирное разрешение ситуации в Украине. Россия готова сотрудничать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта.