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Путин поговорил по телефону с Трампом
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- Важно
Путин поговорил по телефону с Трампомnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/634623b1-3457-456c-b870-243fbcbead5e/conversions/83c11509-003d-4214-9080-9eeb0f85df76-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/634623b1-3457-456c-b870-243fbcbead5e/conversions/83c11509-003d-4214-9080-9eeb0f85df76-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/634623b1-3457-456c-b870-243fbcbead5e/conversions/83c11509-003d-4214-9080-9eeb0f85df76-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/634623b1-3457-456c-b870-243fbcbead5e/conversions/83c11509-003d-4214-9080-9eeb0f85df76-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Российской Федерации Владимир Путин переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. О состоявшемся телефонном звонке доложил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, - рассказал Песков. - Это был весьма продолжительный телефонный разговор, он длился почти полтора часа".
О планах разговора с российским президентом Трамп многократно заявлял в последние недели. Американский лидер уделял большое внимание конфликту в Украине и выражал желание поспособствовать его завершению.
Фото: ТАСС