Путин: Россия благодарна Беларуси за помощь в переговорном процессе с Украиной

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Россия благодарна Беларуси за помощь в переговорном процессе с Украиной. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко на острове Валаам, сообщает БЕЛТА.

"Мы очень благодарны Александру Григорьевичу и вообще Беларуси за ту поддержку, помощь, которую нам Беларусь оказывает (в переговорном процессе. - Прим. БЕЛТА). И Президент Беларуси. Мы в контакте постоянно. Я постоянно информирую Александра Григорьевича о результатах переговоров. Все обмены-то у нас происходят на территории Беларуси. Там начался переговорный процесс в 2022 году. Потом перебрался в Стамбул", - сказал Владимир Путин.