Путин: Россия считает нужным для себя результатом спецоперации в Украине долгосрочный мир

Россия считает нужным для себя результатом спецоперации в Украине долгосрочный мир, обеспечение своей безопасности и защиту интересов русскоязычных украинцев. Такой акцент поставил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

При этом глава РФ заявил, что у России достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным для себя итогом. "Этот результат - это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", - указал он.